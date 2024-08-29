29日、SUPER BEAVERがＸ公式アカウントなどで、1日に開催予定の香川県さぬき市での公演を中止すると公表しました。公式アカウントでは文書の接写を掲載。「現在発生している大型の台風10号の影響により、9月1日（日）にさぬき市野外音楽広場テアトロンにて開催を予定しておりました『都会のラクダ 野外 TOUR 2024〜ビルシロコ・モリヤマ〜』公演の実施を延期させて頂きます。」と公表しました。合わせて「チケット及びシャトルバス