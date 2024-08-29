気象台は、午後2時5分に、洪水警報を四日市市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】三重県・四日市市に発表三重県では、土砂災害に警戒してください。北中部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■津市□大雨警報・土砂災害30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水29日夕方にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報29日夕方にかけて警戒■四日市市□