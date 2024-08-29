【ソウル聯合ニュース】韓国観光公社が２９日発表した統計によると７月に韓国を訪問した外国人観光客は１４１万人で前年同月比３６．５％増加した。新型コロナウイルス流行前の２０１９年７月の９７％まで回復した。先月の訪韓客を国・地域別にみると、中国が４５万９０００人で最も多く、次いで日本（２４万３０００人）、台湾（１４万３０００人）、米国（１２万１０００人）と続いた。台湾と米国からの観光客は１９年７月に