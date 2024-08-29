日本サッカー協会は29日、FIFAワールドカップアジア最終予選の中国戦（9月5日）とバーレーン戦（9月10日）を戦う代表メンバー27人を発表した。1月のアジアカップでメンバーから外れていた伊東純也（31、スタッド・ランス/フランス）、怪我から復帰しリーグ戦では1ゴール1アシストと好調を維持する三笘薫（27、ブライトン/イングランド）が復帰。遠藤航（31、リバプール/イングランド）、久保建英（22、レアル・ソシエダ/スペイン）