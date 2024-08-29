内閣府が２９日発表した８月の消費動向調査で、今後半年間の暮らしの見通しを聞いた「消費者態度指数」（２人以上の世帯、季節調整値）は、前月と同じ３６・７だった。基調判断については「改善に足踏みがみられる」と据え置いた。