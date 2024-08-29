ポジウィルは8月23日、「ハイキャリアの悩み実態調査2024」の結果を発表した。調査は、同社が運営するキャリアのパーソナルトレーニング「POSIWILL CAREER」を利用した年収600万円以上のハイキャリア層1,000名を対象に行われた。悩みの内容・悩みの期間ハイキャリア層の悩みの内容は、「キャリアの方向性・自己実現や生き方に関する悩み」が最多で全体の60%を占めた。また、「現職でのチャレンジに関する悩み」は15%、「スキルや市