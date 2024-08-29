[北京 ２９日 ロイター] - 在フィリピン中国大使館は２９日、南沙（英語名スプラトリー）諸島のサビナ礁に関する日本の遠藤和也駐フィリピン大使のコメントを受け、在フィリピン日本大使館に抗議文書を送ったと発表した。遠藤大使は２６日、「サビナ礁周辺で新たに起きた容認できない出来事」というコメントとともに、フィリピン当局の船に衝突する中国海警局の船の動画をＸに投稿した。中国大使館は声明で、日本大使のコメン