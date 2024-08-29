Yoshifumi Takemoto［東京２９日ロイター］ - 内閣府が２９日に発表した８月消費動向調査によると、消費者態度指数（２人以上の世帯・季節調整値）は前月から横ばいの３６．７だった。内閣府は消費者態度指数の基調判断を「改善に足踏みがみられる」で据え置いた。同指数を構成する４つの指標のうち、耐久消費財の買い時判断（前月比０．９ポイント増）と暮らし向き（同０．２ポイント増）が改善、収入の増え方（同０．７ポイ