【今永昇太】１９９３年９月１日生まれ。福岡県出身。３０歳。プロ野球選手。米大リーグ・カブス所属の投手。小学生時代にソフトボールを始め、中学で軟式野球、高校で硬式野球を経験し、駒沢大学に進学。東都大学リーグで活躍し、２０１５年のプロ野球ドラフト会議で横浜に１位指名されてプロの世界へ。１年目から好成績を残し、日本屈指の左腕として１９年にプレミア１２、２３年にＷＢＣで日本代表入り。同年のＷＢＣ決勝の米国