日本サッカー協会は２９日、９月に開幕する２６年北中米Ｗ杯最終予選中国戦（５日、埼玉）、バーレーン戦（１０日、アウェー）に臨む日本代表メンバーを発表した。町田のＤＦ望月ヘンリー海輝（ひろき）がサプライズ招集された。国士舘大から今季加入した１９２センチ８１キロの大型サイドバックで、リーグ首位を走る町田で右サイドバックを任されている。町田からはＧＫ谷晃生、ＤＦ中山雄太も招集されており、クラブ別で最