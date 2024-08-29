◆男子プロゴルフツアーフジサンケイクラシック第１日（２９日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）ツアー２勝の河本力（大和証券）が８バーディー、１ボギーの６３をマークし、単独首位でホールアウトした。平均３２０ヤードを超えるツアートップの飛距離を生かし、パー７０ではツアー最長距離となる「モンスターコース」を攻略。「目標としていた２アンダーを大きくクリアできて満足」とツアーでの自身ベストス