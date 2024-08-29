◆米大リーグダイヤモンドバックス８―５メッツ（２８日、米アリゾナ州フェニックス＝チェイスフィールド）ナ・リーグ連覇を目指すダイヤモンドバックスが２８日（日本時間２９日）、本拠のメッツ戦で、８回にキャロルの１７号満塁アーチで逆転勝ちし、ナ・リーグ西地区首位ドジャースとの３ゲーム差をキープした。４点をリードしながら中盤にひっくりかえされ、４―５で迎えた８回。２アウトから相手投手の３四球で満塁。こ