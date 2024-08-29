台風10号による通信への影響です。大手携帯キャリア4社によりますと、午後1時現在、以下の地域で通信が利用できなかったり、利用しづらかったりする状況が発生しているということです。台風10号の影響による停電や伝送路の故障などが原因だとしています。●NTTドコモ長崎県の長崎市、佐世保市、熊本県の上天草市、天草市、八代市、五木村、球磨村、相良村、芦北町、大分県の佐伯市、国東市、豊後大野市、宮崎県の小林市、日向市、