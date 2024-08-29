みらいワークスが後場一段高となっている。同社はきょう午前１１時ごろ、７月末時点でプロフェッショナル人材の登録者数が８万人を突破したと発表しており、これが株価を刺激しているようだ。 同社はフリーランスのマッチングサービス「フリーコンサルタント．ｊｐ」、副業マッチングサービス「ＳｋｉｌｌＳｈｉｆｔ」、地方転職支援サービス「ＧｌｏｃａｌＭｉｓｓｉｏｎＪｏｂ