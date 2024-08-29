キヤノンは、大容量インクタンク「GIGA TANK」を搭載したインクジェットプリンター「G3390」を9月中旬に発売する。直販価格は3万3,550円。 交換式のインクカートリッジではなく、本体内のインクタンクをインクボトルで詰め替えるタイプのA4インクジェットプリンター。これまでのGシリーズよりも家庭用プリンターに近い外観となり、チルト式の2.7型カラータッチ液晶も新たに備えた。