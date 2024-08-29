日本サッカー協会は８月29日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表メンバーを発表した。森保ジャパンは９月５日に埼玉スタジアム2002で中国と、同10日に敵地でバーレーンと対戦。2026年に行なわれるW杯出場をかけたアジア最後の戦い、９月シリーズでは三笘薫と伊東純也が代表復帰し、高井幸大、サプライズ招集の望月ヘンリー海輝が初選出となった。２連戦を戦うメンバーは以下の通り。【画像】ついにW杯アジ