Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日（木） 9:00 〜 2024年9月4日（水） 23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。 現在、三角表示板の代わりに設置できるエーモン（amon）のパープルセーバーや、運転手も同乗者も同時にフルスピード充電ができる Ankerの「PowerDrive 2 Alloy