タレントの松村沙友理（32）が29日、都内で行われた「松村沙友理vsゆうちゃみズル可愛い対決！EMAKED新CM＆新パッケージ発表会」に出席。今月27日に迎えた誕生日の祝福を受け、今後の目標を語った。この日のイベントには、ゆうちゃみも登場。2人は「シチュエーション別“ズル可愛い”対決」を繰り広げ、お題に沿って自身が考える“ズル可愛い”行動を紹介した。松村は今月27日、ゆうちゃみは来月8日が誕生日。イベント最後、