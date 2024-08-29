「踊る大捜査線THEMOVIE」「海猿」「ALWAYS三丁目の夕日」などを手掛けた映画プロデューサーの安藤親広さん（61）が中通り、浜通り、会津の「福島3部作」の映画を製作すると20日発表した。第1作は「ひかりのまち」と題して福島市と須賀川市を舞台に2025年秋にクランクイン。福島県誕生150周年、東日本大震災15年となる26年夏の全国公開を目指している。＜写真特集＞映画「ブルーを笑えるその日まで」の一場面安藤さんは