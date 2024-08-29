【モデルプレス＝2024/08/29】元HKT48で女優の矢吹奈子が29日、「SHEIN＆Nako Yabuki 商品販売記念発表会」に出席。ファッションブランド「SHEIN（シーイン）」とコラボした秋の新作コレクションを着こなし登場した。【写真】矢吹奈子、美くびれチラ見せコーデ◆矢吹奈子、SHEINとコラボこのたび、SHEIN JAPAN2024アンバサダーに就任した矢吹。今回のイベントには、ウエストをのぞかせた白のジップアップトップスにワイドのデニム