現地時間の2024年8月28日、NVIDIAが2025年度第2四半期(2024年5月〜7月)の決算を発表しました。第2四半期の売上高は前年同期比で122%増、前四半期から15%増の300億4000万ドル(約4兆3400億円)と過去最高を記録したと報告されています。NVIDIA Announces Financial Results for Second Quarter Fiscal 2025 | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-202