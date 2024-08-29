ファミリーマートにて、秋に旬を迎える”お芋”を使ったスイーツが並ぶ「ファミマのおいも掘り2024」を開催！紅はるかを使用したモンブランなどのスイーツや、芋けんぴなどのお菓子、パンなど16品がラインナップされます☆ ファミリーマート「ファミマのおいも掘り2024」  発売日：2024年9月3日（火）販売店舗：全国のファミリーマート ファミリーマートが継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっ