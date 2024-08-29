日本サッカー協会は２９日、Ｗ杯アジア最終予選Ｃ組の中国戦（９月５日・埼玉）とバーレーン戦（同１０日・リファー）に臨む日本代表メンバーを発表した。日本歴代２位の国際Ａマッチ通算１４２試合出場を誇るＦＣ東京のＤＦ長友佑都は、３月の代表復帰から３活動連続でメンバー入り。３月はアウェーの北朝鮮戦が中止となり、６月はコンディション面などを考慮されて復帰後はまだ出場がないが、日本人初の５大会連続Ｗ杯に向け