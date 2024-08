29日、株式会社LDH JAPANが公式サイトで『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』31日・1日大阪公演を台風10号の影響で中止すると公表しました。【写真を見る】【台風10号】LDH『BATTLE OF TOKYO』31日・1日大阪公演中止 "振替有無や詳細は15日までに案内"公式サイトでは「8/31(土)・9/1(日)京セラドーム大阪にて開催を予定しておりました『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』公演ですが、台風10号の接近に伴い