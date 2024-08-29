ＪＲ西日本は台風１０号の接近により、３０日（金）以降、北陸エリアの各線区で計画運休を行う予定があるとしていましたが、台風の進路予報が変わったことから、３０日（金）と３１日（土）は、計画運休の予定はなしと発表しました。（２９日午後０時３０分現在）今後の台風の進路によって影響が見込まれる場合は、改めて発表するとしています。