ミスタードーナツ(Mister Donut)は、「ポケモン」の期間限定ドーナツやグッズセットなどを2024年11月上旬より順次発売する。7年目のコラボ、「ピカチュウ ドーナツ」や新作「ポケモン ドーナツ」継続的にコラボレーションしてきたミスタードーナツポケモンが、7年目を迎える2024年もタッグ。「とびだせ！楽しい冬がまってるよ！」をテーマにした、ドーナツやグッズセットを販売する。毎年人気の「ピカチュウ ドーナツ」をはじめ