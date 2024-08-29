気象台は、午後1時46分に、大雨警報（土砂災害）を大垣市、海津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・大垣市、海津市に発表美濃地方では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大垣市□大雨警報【発表】・土砂災害30日昼前にかけて警戒■海津市□大雨警報【発表】・土砂災害30日昼前にかけて警戒