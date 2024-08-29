テレビ朝日の大下容子アナウンサーは29日、自身がMCを務める「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演し、ドジャース大谷翔平投手（30）と愛犬デコピンの始球式の様子を伝えるVTRに、メロメロの表情で見入った。この日は放送時間のほぼいっぱい、台風10号に関する情報を報じ、始球式のニュースを伝えたのはエンディングだった。大谷ともにマウンドへ行ったデコピンが、捕手の位置に戻った大谷めがけて、ボ