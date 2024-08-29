作家・村上龍、俳優・小池栄子が出演している経済番組『カンブリア宮殿』（テレビ東京）が、9月5日（木）の放送で900回を迎える。【写真】三越伊勢丹ホールディングス社長の細谷敏幸、ほか番組カット【5点】9月5日（木）の放送で900回を迎えるテレ東・木曜夜の経済番組『カンブリア宮殿』。これまで企業のトップを中心に多彩なゲストが登場、作家・村上龍の視点を通して見えてくる企業の本質に迫る、他の経済番組とは一線を画す番