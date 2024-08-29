プロ野球・DeNAは29日、この日に横浜スタジアムで予定されていた阪神戦を、悪天候が予想されるために中止にしたと発表しました。また、同日に神宮球場で行われる予定だったヤクルト対巨人の中止もすでに発表されている他、翌日にマツダスタジアムで行われる予定の広島対ヤクルトも台風10号の影響で中止になっています。