知人の男性記者に繰り返しメッセージを送ったとして、警視庁が日本経済新聞社経済・社会保障グループ記者の女（３３）（東京都新宿区）をストーカー規制法違反容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は２６日。捜査関係者によると、女は８月１７〜２５日、スマートフォンの決済アプリ「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」のチャット機能を使い、他の報道機関に勤務する３０歳代の男性記者に６４回にわたり「会いたい