【MLB】ドジャース 6−4 オリオールズ（8月28日・日本時間29日／ロサンゼルス）【映像】大谷、衝撃の“片手打ち”42号ソロ弾ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場し、初回の第1打席に3試合ぶりとなる42号、通算10本目の先頭打者アーチを放った。さらに2つの盗塁を成功させ、MLB史上2人目となる42本塁打・42盗塁の「42-42」を達成。2試合連続マルチとなる4打数2安打、1本塁打、1打点