アーリントン国立墓地で、死亡した米兵の遺族と共に花輪を手向けるトランプ氏/Anna Moneymaker/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ前米大統領の選挙陣営が今週アーリントン国立墓地を訪れた際に、新たな論争を巻き起こした。墓地訪問は大きな混乱を招いた２０２１年のアフガニスタン駐留米軍撤退に注目を集める意図で行われた。トランプ陣営の関係者２人によると、２６日の墓地訪問中、スタッフがトランプ氏に同行しようとしたところ