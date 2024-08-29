ドラマ『マル秘の密子さん』（日本テレビ系／毎週土曜22時）の主演・福原遥が、8月28日に26歳の誕生日を迎え、共演の上杉柊平・清水尋也がドラマスタッフと共にサプライズでお祝いした。【写真】福原遥、バースデーケーキを手にニッコリ！本作は、華やかな衣装に彩られた女性たちの熱いドラマ。福原が演じるのは、謎に包まれた“トータルコーディネーター”本宮密子。どんな手を使っても依頼者を必ず成功させる謎多き女だ。彼