◆第３８回セントウルＳ・Ｇ２（９月８日、中京競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝８月２９日、美浦トレセンスプリント重賞３勝のトウシンマカオ（牡５歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は、ここが秋の始動戦になる。この日は角馬場で体をほぐすと、スタンド前からキャンターでＷコースを半周。その後は同コースで１週前追い切りに臨み６ハロン８１秒３―１１秒３。６、７馬身先行したビップレーヌ（３歳