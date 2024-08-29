最強クラス台風10号 フェリーを守る鹿児島湾の“戦い”過去最強クラスの勢力で県内を縦断した台風10号暴風雨の中、船を守る緊迫の映像が届きました。 「風がごうごうと音をたてています今朝2時頃、風速は40ｍを超えました」 台風を避け鹿児島湾の沖合に避難している種子島航路のフェリー「プリンセスわかさ」船内の映像です。 台風が来た際、フェリーを岸壁につけていると、船体が岸壁にぶつかり、破損するお