米株価指数先物時間外取引ダウは110ドル高、ナスダック下げ縮小 東京時間13:31現在 ダウ平均先物SEP 24月限41288.00（+110.00+0.27%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5592.50（-17.75-0.32%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限19294.00（-121.75-0.63%）