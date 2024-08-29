「ABEMA（アベマ）」にて、2024年9月5日（木）午後3時より7人組グローバルガールズグループMADEINの特別番組「MADEINデビュー記念！記者会見生中継」が独占生放送される。MADEINは、Kep1erのメンバーとして活動した坂本舞白とカン・イェソ、3人組ガールズグループLIMELIGHTとして活動した伊藤美優、キム・スヘ、オ・ガウン、そして「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演した斉藤芹菜、阿部和の7人で構成。グループ名には、「ファ