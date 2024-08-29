気象台は、午後1時39分に、大雨警報（土砂災害）を豊橋市、豊川市、新城市、田原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・豊橋市、豊川市、新城市、田原市に発表東部では、29日夕方から土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊橋市□大雨警報【発表】・土砂災害29日夕方から30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）■豊川市□大雨警報【発表】・土砂災害29日夕方から30日昼過ぎに