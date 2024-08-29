トヨタ自動車が２９日発表した７月の世界生産台数（トヨタ、レクサス両ブランド）は、前年同月比０・６％減の８０万４６１０台だった。量産に必要な認証「型式指定」を巡る不正があった車種の国内生産停止が響いたが、国内と海外で工場の稼働日が多かったため、全体では前年同月並みとなった。国内生産は０・１％増の約３１万台で、２か月ぶりに前年同月を上回った。リコール問題が起きた「プリウス」の生産が６月中旬に再開し