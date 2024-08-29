気象台は、午後1時31分に、波浪警報を唐津市、玄海町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】佐賀県・唐津市、玄海町に発表南部では、土砂災害に警戒してください。佐賀県では、暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量60mmピーク時間29日夜のはじめ頃□暴風警報30日昼前にかけて警戒ピー