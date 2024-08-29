【AFP＝時事】7月に行われたサッカーコパ・アメリカ（2024 Copa America）準決勝で、敗れたウルグアイの選手が試合後に対戦相手のコロンビアのファンと乱闘騒ぎを起こした件で、南米サッカー連盟（CONMEBOL）は28日、ウルグアイのFWダルウィン・ヌニェス（Darwin Nunez）に5試合の出場停止処分を科した。他にもロドリゴ・ベンタンクール（Rodrigo Bentancur）に4試合、マティアス・オリベイラ（Mathias Olivera）とロナルド・ア