■ENHYPENのジェイクとソンフンが『DAZED KOREA』でコメディ演技を披露? 【動画】ENHYPENのジェイクとソンフンの優雅（？）なティータイム ENHYPEN（エンハイプン）のJAKE（ジェイク）とSUNGHOON（ソンフン）の優雅な（？）ティータイム動画が、韓国のファッションマガジン『DAZED KOREA』の公式SNSに公開された。 先立ってふたりが表紙を飾る同雑誌の9月号の5パターンの表紙が公開され、色気溢れる美しいビ