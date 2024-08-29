【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■笹岡家の“家族写真”を公開したのは、父親・秀樹を演じる高橋克典 8月18日に放送がスタートした、生田絵梨花が地上波連続ドラマ初主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『素晴らしき哉、先生！』。このたび、ドラマに出演している俳優の高橋克典のブログにて、生田、内海誠子、田中美佐子、高橋の4ショット写真が公開された。 『素晴らしき哉、先生！』は憧れを抱いて