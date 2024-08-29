Trevor Hunnicutt[北京 ２９日 ロイター] - サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は中国訪問最終日となる２９日、中国軍制服組トップの張又侠・中央軍事委員会副主席と会談した。ホワイトハウス当局者によると、サリバン氏は米中両軍の実務レベルでの意思疎通強化を目指す。張氏とバイデン米政権当局者の会談は初めて。米高官と中国・中央軍事委員会副主席の会談は２０１８年以来となる。張氏は会談で「私との会談を希望さ