【女子旅プレス＝2024/08/29】東京・駒沢に種類豊富なパンや生ドーナツを提供する「ダコー？駒沢（daco駒沢）」が、9月11日（水）にオープンする。【写真】SABON、中目黒に初のスパ常設店◆新ブランド「ダコー？駒沢」とは福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN （アマムダコタン）」のアナザーブランド「ダコー」に、生ドーナツ専門店「I’m donut ？（アイムドーナツ）」のシグニチャーでもある「？」をつけた新ブランド。両ブラン