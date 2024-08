サミー・ヘイガー(Vo)、マイケル・アンソニー(B)、ジョー・サトリアーニ(G)と共にヴァン・ヘイレンの楽曲を中心にプレイする<The Best Of All Worlds>ツアーを開催中のジェイソン・ボーナム(Dr)が、家族に起きた問題により、火曜日(8月27日)米オハイオ州シンシナティでの公演を欠席したという。代わりは、チキンフットのツアーで、ヘイガー、アンソニー、サトリアーニとプレイ経験があるケニー・アロノフが務めた。ヘ