２９日に開催予定だったヤクルト対巨人（神宮）の中止が発表された。台風１０号の影響で悪天候が予想されるため。振替試合の日程は未定となっている。巨人は４連勝中で首位・広島をゲーム差なしで追走中。メンデスが予告先発されていたが、４月以来の登板はお預けとなった。