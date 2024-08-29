女優の伊藤沙莉が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・午前８時）は２９日に、第１０９話が放送された。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）秋山（渡邉美穂）の妊娠をきっかけに、女性法曹のためによりよい労働環境を整えたいと寅子（伊藤沙莉）は「意見書」をまとめ、桂場（松山ケンイチ）に提出する。一方、星家では優未（毎田暖乃）の提案で、かつての猪爪家で使われていた番号