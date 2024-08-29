オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）に本拠地でオリオールズと対戦。大谷翔平投手の42号先頭打者弾で先制した直後に、守備でまさかのミスが生まれた。1-0でリードした2回だ。1死二塁から先発ビューラーが打者ムリンスを空振り三振に仕留めたかと思われた。ワンバウンドする変化球で、捕手スミスがミットに収めたものの、振り逃げを狙ったムリンスが一塁へ。気付くのが遅れてしまったスミスは慌てて送